Centro de acolhimento para animais de Viana do Castelo abre na segunda-feira

O Centro de Acolhimento Temporário de Animais de Companhia (CATAC) de Viana do Castelo, um investimento de quase 500 mil euros, começa a funcionar na segunda-feira, numa lógica de tratamento veterinário e não de alojamento prolongado, revelou fonte municipal.

O novo equipamento, que vai ser inaugurado no sábado, às 11h, "mais do que ser um albergue pretende melhorar o serviço veterinário, para posterior adopção dos animais, entre cães e gatos".

O projecto do CATAC foi aprovado em 2021, num investimento estimado em 370 mil euros. A construção iniciou-se em Dezembro de 2021. A conclusão do equipamento, cuja construção é contestada localmente, sofreu atrasos devido à falta de mão-de-obra e de materiais de construção. Em Dezembro de 2022, um incêndio destruiu grande parte do edifício e obrigou a Câmara de Viana do Castelo a investir mais 76 mil euros para reparar os estragos.

O CATAC está instalado num terreno com aproximadamente 4070 metros quadrados, na freguesia de Cardielos, confinante com a auto-estrada 27 (auto-estrada do Vale do Lima), e será gerido pela autarquia.

No átrio do edifício está instalado o balcão de atendimento, sanitários públicos, sala de reuniões e corredor para as divisões interiores. A poente localizam-se os balneários do pessoal e uma pequena copa, bem como uma área técnica acessível pelo exterior. Do lado nascente estão localizadas as funções de triagem médico veterinárias e de higiene animal. Na zona posterior ficam a cozinha de alimentação animal, o armazém de alimentos e material, a lavandaria e a zona técnica.

A zona de quarentena/emergência está situada a nascente do edifício principal, junto das funções médico veterinárias, sendo composta por um cela semicircular e quatro celas com condições térmicas.

O edifício principal surge no alinhamento da estrada que lhe dá acesso, sendo que a ligação ao interior do centro de acolhimento é feita pelo lado nascente, onde se localiza o estacionamento público.

Os espaços destas funções tendem a ser sequenciais, com portas entre eles para que diariamente, e principalmente em situações limite, não se perca tempo nem se cruzem funções.

Este núcleo de medicina veterinária do centro de acolhimento foi o definidor da localização do edifício de quarentena/emergência, a nascente do principal.