Em Sintra, criaram-se “códigos postais” para ajudar na gestão de encomendas e resíduos

Projecto no concelho de Sintra desenvolveu identificadores para domicílios com os horários preferenciais para entregas ou que rastreiam a produção de resíduos. O objectivo é reduzir emissões de CO2.

O contentor “inteligente” em frente de casa deu mesmo jeito a Rita Santos – e nem só pela proximidade. A moradora da Rua António Medina Júnior, em Sintra, começou a fazer reciclagem por causa do projecto associado a esse contentor, que é promovido pela associação ambientalista Zero. Recebia sacos de diferentes cores na sua morada – verdes para a comida e cinzentos para os indiferenciados – e separava os resíduos consoante a tonalidade. Depois de deixar os sacos no tal caixote do lixo inteligente, ia ao ecoponto depositar cartões. “Fez com que começasse a insistir com os miúdos para fazermos reciclagem. Eles achavam imensa piada e até iam despejar o lixo”, conta, à porta de casa.