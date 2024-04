Primeiro que tudo: P24. Um podcast renovado com novos nomes: Manuel Carvalho e Amílcar Correia

A nova temporada do podcast P24 estreia-se a 9 de Abril e traz uma imagem e sonoplastia renovada.

O P24 é o podcast de notícias matinal mais antigo do país e, na data em que faz cinco anos, a equipa cresce: Manuel Carvalho e Amílcar Correia vão dar voz aos temas que marcam o dia e trazer-lhe novas histórias todas as manhãs, segunda a sexta-feira.

Com um episódio novo todos os dias, às sete da manhã, na página online do jornal ou nas plataformas de podcasts, o P24 vai continuar a explicar o mundo, com novos olhares.

“O P24 terá todos os dias um convidado para nos ajudar a pensar em voz alta sobre os grandes temas da actualidade nacional e mundial”, define Amílcar Correia, uma das novas vozes do podcast. “Os podcasts são um formato noticioso em expansão e que o PÚBLICO quer explorar e desenvolver”, até porque “o jornalismo tem várias formas de expressão e esta é uma delas. É por isso que o P24 é um grande desafio”, assume Amílcar Correia.

Foto A imagem do P24 muda no dia em que o podcast completa cinco anos de episódios diários

A nova temporada estreia-se a 9 de Abril e traz uma imagem e sonoplastia renovada. O objectivo do jornal PÚBLICO é que os portugueses comecem o seu dia com o P24 nos ouvidos.

Os jornalistas Inês Rocha e Ruben Martins vão também manter-se na condução do formato e completam a equipa. A música continua a ser da Ana Marques Maia e a imagem é de João Mota.

