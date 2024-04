Uma médica e uma antiga gestora da RTP na Saúde

Com um elenco exclusivamente feminino, a ministra Ana Paula Martins chamou para a assessorar no Ministério da Saúde uma médica e uma engenheira que chegou a trabalhar como administradora da RTP.

Membro do conselho disciplinar da secção regional do Norte da Ordem dos Médicos, a nova secretária de Estado da Saúde, Ana Margarida Pinheiro Povo, é médica assistente hospitalar graduada de cirurgia geral no Centro Hospitalar e Universitário do Porto.

Com vários anos de docência no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), no Porto, onde se formou em medicina, Ana Margarida Povo substituiu, em Março de 2023, o ex-secretário de Estado da Saúde no XX Governo constitucional e ex-presidente do Infarmed Eurico Castro Alves, na direcção do Centro Académico Clínico ICBAS-CHUdSA, um consórcio entre o Hospital de Santo António e aquele instituto.

Foto Cristina Vaz Tomé é a nova secretária de Estado da Gestão da Saúde Dr

Doutorou-se em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 2017 e fez uma pós-graduação em gestão de organização e sistemas de saúde na Universidade Fernando Pessoa, onde é também professora associada desde Setembro de 2023.

Ana Paula Martins será ainda coadjuvada por uma secretária de Estado da Gestão da Saúde (a secretaria anterior chamava-se de Promoção da Saúde), cargo que será ocupado por Cristina Alexandra Vaz Tomé. Membro do Conselho Estratégico Nacional do PSD, onde coordena a área da área de Economia e Empresas, Cristina Vaz Tomé é engenheira de gestão industrial e professora convidada na Católica Lisbon School of Economics.

Com 56 anos (nasceu no dia 24 de Janeiro de 1968), iniciou a sua carreira profissional na Auto Europa e esteve catorze anos na consultora KPMG. Foi, além disso, administradora da RTP, entre 2015 e 2018, onde assumiu o pelouro financeiro, e, mais tarde, do Grupo Impresa, que detém o semanário Expresso e a SIC, onde foi também administradora, até ter renunciado ao cargo, em Agosto de 2022, numa altura em que o lucro daquela estação televisiva tinha caído 81%, no primeiro semestre daquele ano face a igual período de 2021, para 1.045 milhões de euros.

Actualmente é consultora para media na empresa Euronews. No seu currículo, apresenta-se ainda como membro do Conselho Consultivo da RESHAPE, associação para a reintegração de ex-reclusos na sociedade.