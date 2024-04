As primeiras imagens do sismo mais forte dos últimos 25 anos em Taiwan

Taiwan sofreu, na manhã desta quarta-feira, o maior sismo dos últimos 25 anos. O abalo de magnitude 7,5 na escala de Richter destruiu edifícios e provocou, pelo menos, sete mortos e 711 feridos.

O sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter abalou a costa da ilha e é o mais forte dos últimos 25 anos a atingir Taiwan. Presume-se que existam ainda várias dezenas de pessoas presas nos escombros dos edifícios que ruíram, com as autoridades a montarem uma operação de resgate e salvamento.

Taiwan está localizada no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, uma zona de intensa actividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao Pacífico, através do sul da Ásia. Esta zona é conhecida pela forte actividade sísmica, mas há mais de duas décadas que a ilha não sofria um abalo tão intenso.

O sismo ocorreu pelas 9h (1h em Lisboa), com o epicentro situado perto de Hualien, a uma profundidade de 15,5 quilómetros. Estima-se que os danos materiais provocados pelo sismo sejam consideráveis.