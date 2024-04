Luís Montenegro em modo Cavaco: “Deixem-nos trabalhar!”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, aproveitou o discurso de tomada de posse para deixar também recados ao Partido Socialista: "Não rejeitar o programa do Governo não significa um cheque em branco, mas não significa um cheque sem cobertura", dizendo que os socialistas devem ser claros "quanto à atitude" que vão tomar, se "oposição democrática ou ser bloqueio democrático".

