Cinco rostos a que devemos estar atentos no novo Governo

O subeditor de Política do PÚBLICO, David Santiago, vem ao P24 para olhar para os desafios do novo elenco governamental, a partir de cinco pastas governamentais.

No dia em que o novo executivo toma posse, o subeditor de Política do PÚBLICO, David Santiago, vem ao P24 para olhar para os desafios do novo elenco governamental, liderado por Luís Montenegro. O exercício passou pela escolha de cinco ministros que têm os maiores desafios no curto prazo.

