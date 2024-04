Bola? Cães conseguem associar palavras a objectos, diz estudo

Tal como acontece com os humanos, os cães são capazes de perceber que algumas palavras se referem a objectos. As conclusões são de um estudo publicado recentemente na revista Current Biology sobre ondas cerebrais caninas, ou seja, impulsos eléctricos que ajudam a perceber como funcionam as mentes destes animais.

O facto de os cães serem capazes de reconhecer palavras que incitam a acções não surpreende os tutores que utilizam comandos como o "sentar" ou o "busca" para educarem os seus animais de companhia.

No entanto, a investigação, que analisou a actividade cerebral de 18 cães, provou que esta espécie também se pode lembrar de um objecto quando ouve o nome dele.

"Há muito que se discute a capacidade de um animal não humano compreender palavras referenciais", afirmou Marianna Boros, investigadora na Universidade Eotvos Lorand, em Budapeste, e co-autora do estudo. "Apesar de terem sido relatados comportamentos, foram sempre casos excepcionais. O nosso estudo é o primeiro que afirma que esta é uma capacidade de todos os cães", completou.

Durante a investigação, os donos associaram palavras aos objectos que os animais conheciam. Depois, em alguns casos, apresentavam-lhes um objecto que correspondia à palavra e noutros um que não correspondia.

Os resultados revelaram que quando as palavras correspondiam aos objectos, os padrões no cérebro dos cães eram diferentes dos que se registavam quando não correspondiam. Esta situação é semelhante à que acontece com os humanos.

"Os cães conseguem perceber que as palavras representam coisas. Por isso, activam representações mentais e associam o significado da palavra a uma representação mental e não apenas ao contexto", explicou Marianna Boros.

As ondas cerebrais dos cães respondiam de forma diferente quando a palavra correspondia ao objecto mostrado Bernadett Szabo/ REUTERS O estudo contou com a participação de 18 cães Bernadett Szabo/ REUTERS Fotogaleria As ondas cerebrais dos cães respondiam de forma diferente quando a palavra correspondia ao objecto mostrado Bernadett Szabo/ REUTERS

Os investigadores planeiam agora perceber se esta capacidade de compreender a linguagem referencial é específica dos cães ou se também acontece com outros mamíferos.