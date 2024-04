Hotel vai leiloar cama em que Ronaldo dormiu? Não

A 26 de Março, Portugal e a Eslovénia enfrentaram-se na capital eslovena, Ljubljana, num particular entre as selecções. O jogo sorriu aos eslovenos (2-0), mas ainda assim a selecção e as suas estrelas brilharam no país, particularmente Cristiano Ronaldo, mesmo que não necessariamente em campo. Poucos dias depois, o jornal esloveno 24ur.com publicava uma curiosidade: o hotel que acolheu a selecção, o afamado Grand Plaza Hotel iria leiloar a cama onde dormiu Ronaldo. "Leilão beneficente da cama em que dormiu Cristiano Ronaldo. O leilão será realizado no final do mês, o preço inicial da cama será de 5000 euros e o valor final será doado a boas causas", lançava-se ao mundo.

E, sim, a "notícia" foi publicada esta segunda-feira, 1 de Abril. Ainda assim, houve quem caísse e bem. Por Portugal e, tratando-se de uma estrela planetária, por todo o mundo, a história do leilão está a ser dada como verdadeira, apenas mais um fait divers com a atracção Ronaldo. Basta uma pesquisa simples no Google.

Quando a notícia é muita, o santo desconfia: haveria alguma possibilidade de ser verdadeira a notícia do leilão? Perguntas enviadas, resposta do Grand Plaza Hotel recebida: "O artigo foi escrito como uma piada de Primeiro de Abril", confirma um responsável das comunicações do hotel esloveno.

O 24ur.com também já desfez a piada: "Na segunda-feira, 1.º de Abril, deixamos crescer o nariz com o Grand Plaza Hotel. Informamos que o hotel vai vender em leilão a cama em que dormiu a estrela portuguesa Cristiano Ronaldo durante a sua visita à Eslovénia, mas isso não vai acontecer", lê-se. "Todos nós gostamos de brincar um pouco no Dia das Mentiras", por isso não nos culpe pela nossa piada".

Aquele meio referia na sua mentira que toda a Eslovénia tinha sido levada por uma "verdadeira Ronaldomania" durante a presença do jogador no país, daí ter usado o isco CR7 para a graçola. Uma graçola que ganhou asas e que se pode ler em alguns meios, até de referência, como notícia. Quem diria que não se pode acreditar em tudo o que se lê na Internet, nem sequer no 1.º de Abril"?