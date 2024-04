Colectivo PMDS gravou Música para Miradouros em vários pontos das ilhas dos Açores

Foi em 2011 que lançaram o seu primeiro álbum, Processor Modulation Density Sequencer. E, com a sigla derivada desse nome, PMDS, assinaram outros dois, Not Yet (2019) e Caloura (2021), álbum no qual Vítor Belanciano, no Ípsilon, realçou um som “predominantemente electrónico” onde “existe espaço, horizonte, infinito, dimensão cósmica”. Duo criado por dois açorianos, Filipe Caetano e Pedro Sousa, os PMDS preparam agora um novo álbum onde relacionam “música, vídeo e paisagem”, como se afirma no texto que o anuncia. Música Para Miradouros, assim se chama o novo disco do duo, foi gravado ao vivo em diferentes pontos do arquipélago dos Açores, tem quatro temas que são também quatro vídeos e quatro postais da ilha, “criando uma narrativa directa entre a paisagem natural e a música criada, aqui com o adicional de ter sido mesmo gravada nos locais que busca habitar”. O primeiro tema, que aqui se estreia, é Pico dos Bodes, lugar da ilha de São Miguel onde o videoclipe foi filmado.

O processo é descrito assim pela dupla, no texto já citado: “Procurando desenhar um retrato sonoro de um lugar e momento, cada uma das quatro sessões foi gravada diretamente para um two-tracks, sem possibilidade de edição posterior, servindo como um postal sonoro que vive dos pequenos factores que contribuíram para esculpir aquele modelo sonoro específico. O acordar de madrugada, a gestão da meteorologia e do vento, o transporte de instrumentos e de gerador e cada detalhe da produção fazem parte deste resultado final. Tanto quanto a paisagem circundante.” Os outros três temas do álbum, que será editado em Maio pela editora açoriana Marca Pistola, com edição em vinil, terão os videoclipes que lhes correspondem filmados em Castelo Branco (Faial), Vale das Lombadas (São Miguel) e Sete Cidades (São Miguel). Além dos videoclipes, da autoria da Cactus, registando cada uma das sessões do álbum, será ainda lançada uma colecção de postais de cada um dos locais, com fotografias de Diogo Sousa.