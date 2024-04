O problema mais sério da série O Problema dos 3 Corpos é o envenenamento de um dos seus produtores

É talvez o problema mais sério em torno da série O Problema dos 3 Corpos, o maior sucesso das últimas semanas da Netflix e actualmente a segunda série mais vista no serviço em Portugal: Lin Qi, multimilionário que ajudou a produzir a série, foi envenenado em 2020 por Xu Yao, o advogado que teve um papel essencial no negócio que levou à adaptação da trilogia de ficção científica O Problema dos Três Corpos pela Netflix. Xu Yao foi condenado na semana passada pelo homicídio de Lin, e foi sentenciado à morte.

A série estreou-se a 21 de Março e após meros quatro dias de exibição teve 11 milhões de visualizações dos seus oito episódios e estava no top 10 de 91 países (os dados mais recentes da plataforma são até dia 24 de Março). Adaptada e criada para televisão pela dupla de A Guerra dos Tronos, David Benioff e D.B. Weiss, com Alexander Woo, a série tem como produtores executivos tanto o autor do épico de ficção científica, Liu Cixin, quanto Lin Qi, a título póstumo, numa lista que até inclui Brad Pitt — mas que não contém o nome de Xu Yao.

Lin Qi, fundador da Yoozoo Games, responsável pelos videojogos GTArcade, League of Angels ou Infinity Kingdom, era um fã de O Problema dos Três Corpos, de Liu Cixin. Imaginava-o como uma grande saga mundial feita para os ecrãs e em 2014 adquiriu os direitos de adaptação do romance. A ligação a Benioff e Weiss, bem como à Netflix, foi o passo seguinte, já que a Yoozoo fez um jogo baseado em A Guerra dos Tronos.

Em 2017, Lin Qi contratou Xu Yao como gestor de risco da Yoozoo e para gerir The Three-Body Universe, uma empresa subsidiária da Yoozoo Games só dedicada a desenvolver os direitos de adaptação do livro. Como recorda agora o New York Times num artigo que explica “a bizarra intriga de assassínio por trás de O Problema dos 3 Corpos”, Xu Yao considerava-se essencial para o negócio que uniu o multimilionário com a Netflix, mas foi despromovido, ao que tudo indica por falta de resultados nas suas tarefas. A situação teria desenvolvimentos drásticos.

Lin Qi começou em Dezembro de 2020 a sentir-se mal, levando ao seu internamento no dia 16. Um dia depois, Xu Yao foi detido pela polícia. Segundo o tribunal, não só não confessou o crime como não revelou o veneno usado, o que terá dificultado o trabalho à equipa clínica que assistia Lin Qi, que viria a morrer no dia 25, aos 39 anos.

Outras quatro pessoas, entre as quais o seu substituto no cargo na The Three-Body Universe, que segundo a revista chinesa de economia Caixin terá motivado a fúria de Xu, e a sua mulher, também sofreram efeitos do que se viria a descobrir ser envenenamento. Todos sobreviveram.

Um dia depois da estreia da série em todos os países em que a Netflix está disponível — o serviço não existe na China, mas muitos viram a série de forma ilícita –​, Xu Yao foi condenado à morte por um tribunal de primeira instância de Xangai, que considerou ter havido uma conspiração para envenenar Lin Qi, “premeditada” e “extremamente desprezível”, como cita a BBC.

Foto David Benioff e D. B. Weiss na rodagem da série NETFLIX

Apesar do interesse público que o caso suscita, a informação tem sido escassa e só quatro anos depois se começam a saber alguns detalhes, tanto veiculados pelos media chineses, que citam fontes da empresa, quanto pela (pouca) informação libertada pelo tribunal nos últimos dias. Xu Yao terá montado uma empresa no Japão só para poder adquirir substâncias perigosas, diz a BBC, e depois terá testado as mesmas em animais de estimação; tê-lo-á feito com centenas de substâncias adquiridas na chamada dark web, e quando encontrou o cocktail certo terá começado a administrá-lo a Lin Qi.

Disfarçou-o como comprimidos probióticos que forneceu a Lin, diz ainda a BBC; punha o veneno, identificado como cloreto de metilmercúrio, no café, água e uísque, que depois levava para as instalações da empresa, cita a revista de economia Caixin a partir da consulta de documentos do tribunal. O New York Times refere que Xu Yao idolatrava Walter White, a personagem de Bryan Cranston em Breaking Bad que passa de professor de química com diagnóstico de cancro a fabricante e traficante de metanfetaminas.

Nem a Netflix nem a Yoozoo comentaram o caso publicamente, mas Benioff foi confrontado com o caso e a morte “certamente desconcertante” de Lin Qi pela revista Hollywood Reporter há uns meses. “Quando se trabalha neste ramo, espera-se que surjam todo o tipo de problemas. Alguém que envenena o patrão não é geralmente um deles.”