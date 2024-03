Portugal cai quatro lugares no ranking de democracias do mundo

No último ano, Portugal caiu quatro lugares no ranking das democracias liberais, passando do 22.º lugar em 2022 para o 26.º lugar em 2023. Baseado na agregação de 71 indicadores ― como o controlo dos executivos e dos parlamentos, o sistema judicial, o respeito pela Constituição e as liberdades cívicas ―, o último relatório da democracia do Variety of Democracies (V-Dem Institut, Universidade de Gotemburgo) traça um retrato preocupante do crescimento de regimes autocratas. Ao PÚBLICO, Tiago Fernandes, coordenador do estudo na parte relativa a Portugal, financiada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), explica que, embora tenha havido um recuo, a posição de Portugal ainda é de topo na lista de melhores democracias do mundo.

