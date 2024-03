Estes prédios foram construídos para os atletas dos Jogos Olímpicos — e são feitos de materiais reciclados

Um dos prédios é verde, outro é azul, outro é vermelho, há um laranja e outro cor-de-rosa. Foram construídos para serem “a casa longe de casa” dos milhares de atletas que vão competir nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, e foram feitos à base de materiais reciclados.

A Vila dos Atletas foi inaugurada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron. Fica em Seine-Saint-Denis, na zona Norte de Paris e, segundo o site dos Jogos Olímpicos, a obra começou em 2021 e conta com 82 prédios, três mil apartamentos e 7200 quartos.

A Vila foi projectada pelo atelier de arquitectura uapS e tem vista para o rio Sena. É feita de madeira e outros materiais reaproveitados, incluindo ferro, e tem moradias, apartamentos T2 e T3 e telhados com painéis solares. Para poupar energia, as casas não têm ar condicionado, uma crítica feita por desportistas e delegações que antecipam 40º C durante a estadia. Yann Krysinski, director de operações do Paris 2024, garantiu à Reuters que os edifícios têm bom isolamento térmico e conseguem manter o conforto térmico, mesmo durante ondas de calor.

Além disto, escreve a Designboom, há um ginásio aberto 24 horas, espaços para praticar vários desportos, um refeitório com menus adaptados às necessidades nutricionais dos atletas, uma zona comum para assistir às competições, um cabeleireiro, uma loja de correios, um banco e “um centro multirreligioso”.

Entre 26 de Julho e 11 de Agosto, revela o site dos Jogos Olímpicos, os prédios vão receber 14.500 mil pessoas, incluindo atletas e membros do evento e, semanas depois, nove mil desportistas que vão participar nos Paralímpicos.

Em Setembro, quando a competição terminar, a Vila Olímpica vai entrar para o mercado imobiliário para servir a procura de casa dos franceses. Segundo os Jogos Olímpicos, os prédios têm capacidade para seis mil inquilinos e os espaços comerciais podem dar emprego a outros milhares de pessoas.

A Vila dos Atletas foi construída com base no Acordo de Paris que exige a neutralidade carbónica até 2050. Os Jogos Olímpicos acrescentam que as plantas utilizadas nos jardins procuram mitigar os efeitos das alterações climáticas já que a construção planeia “a vida muito além do presente”.