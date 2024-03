Semana de Estoril Open e de derby na Taça

Arranca neste sábado o qualifying do Estoril Open, o mais importante torneio de ténis português e o único com presença no principal calendário ATP. O quadro principal começa na segunda-feira e se há, como é óbvio, incerteza quanto ao vencedor da prova, uma coisa é certa, João Sousa, o melhor tenista português de todos os tempos, vai pendurar a raqueta no final da sua participação. Por isso, se faltassem motivos para acompanhar o torneio, aqui tem um bem válido.

No futebol, Sporting e Benfica, com mais ou menos dificuldades, cumpriram na sexta-feira as suas obrigações nos seus respectivos jogos no campeonato – neste sábado será a vez de o FC Porto ser posto à prova, pelo Estoril. Mas a semana será intensa no que a "leões" e "águias" diz respeito. Isto porque na terça-feira os dois emblemas decidem entre si quem vai à final da Taça de Portugal e no próximo sábado voltam a encontrar-se mas para o campeonato.

No jogo da primeira mão, os sportinguistas venceram por 2-1, mas agora é a vez de os benfiquistas receberem os rivais no Estádio da Luz, tendo que anular a desvantagem se quiserem estar no Jamor e defrontar ou Vitória ou FC Porto, que na quarta-feira começam a disputar a outra meia-final da Taça de Portugal, mas ainda a primeira mão.

Aqui encontra o calendário e o horário das transmissões televisivas da I Liga e aqui a mesma informação mas da II Liga.

No futebol internacional, nos principais campeonatos europeus, o destaque vai para Inglaterra onde, no domingo, Arsenal e Manchester City, respectivamente primeiro e terceiro da Premier League, se defrontam, separados por apenas um ponto e com o Liverpool entre eles.

Lá mais para o meio da semana, haverá espaço para mais uma jornada da Liga inglesa e várias meias-finais de Taças nos principais países europeus.

Nota ainda para o Brasil, onde o Palmeiras de Abel Ferreira começa neste domingo a disputar a final do campeonato paulista com o Santos. A segunda mão está agendada para o próximo domingo.

Nas restantes modalidades, realce para o futsal, que verá a final da Taça de Portugal ser decidida neste sábado entre o Sporting e o Sp. Braga.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

As negociações em curso da dona da F1 para comprar o MotoGP.

A sucessão de derrotas (ou empates) de São Marino, que continua sem saber o que é ganhar.

Será Quincy Wilson o novo Usain Bolt?

O Jogos com História falou-nos da saga europeia do Aris de Salónica, que esteve 50 anos sem perder em casa para a UEFA.