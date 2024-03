Homem armado faz reféns num bar nos Países Baixos

Homem armado e com explosivos está a fazer reféns num bar local na cidade holandesa de Ede. A polícia evacuou 150 casas perto do local. Unidades especiais já estão no terreno.

Várias pessoas estão a ser mantidas reféns num bar na cidade de Ede, no leste dos Países Baixos, no sábado. A polícia evacuou 150 casas na área em torno do local do ataque, avançaram as autoridades. Várias unidades especiais foram enviadas para o local e a polícia está a pedir aos moradores que não se aproximem da zona.

O caso está a acontecer num edifício no centro da cidade, num bar local chamado Petticoat, avançou o jornal holandês ​Telegraaf, citando várias fontes anónimas. O principal suspeito é um homem que entrou ​no bar esta manhã, alegadamente armado e na posse de explosivos.

O Petticoat fica na Nieuwe Stationsstraat — em tradução literal para o português, Rua da Nova Estação — e estava prestes a fechar portas quando o homem entrou no estabelecimento e fez reféns, ameaçando fazer-se explodir. O proprietário do bar não estava no local e confirma que alguns dos funcionários estão no edifício.

As autoridades não esclareceram se já estabeleceram contacto com o alegado atacante, mas há um negociador a colaborar com a polícia. ​