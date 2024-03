Yayoi Kusama encheu Serralves com os pontos coloridos da vida e da morte

No Museu de Serralves, são mais de 160 as obras que, entre pinturas, desenhos, esculturas, instalações e material de arquivo, formam Yayoi Kusama 1945 – Hoje da artista japonesa Yayoi Kusama (Japão, 1929). Esta é a maior retrospectiva da artista na Europa e, em simultâneo, a sua primeira mostra individual entre nós. Organizada temática e cronologicamente, a exposição, que abriu ao público no Porto na quarta-feira, inicia-se na galeria superior do museu com trabalhos dos finais dos anos 50 – entre os quais é exemplar Infinity-net 2 (1958), pintura seminal que assinalou a sua entrada no circuito artístico dos EUA – e outros mais recentes, incluindo a instalação The Moment of Regeneration (2004).

