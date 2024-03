Museu Britânico tem novo director após roubo. Tribunal manda suspeito devolver o que ainda tem

Peter Higgs, o ex-curador do Museu Britânico acusado de furtar perto de duas mil peças da instituição e de vender algumas em sites como o eBay, tem quatro semanas para devolver ao museu quaisquer pedras semipreciosas ou jóias que ainda tenha na sua posse. Esta foi a decisão de um tribunal britânico na terça-feira, noticiada quarta-feira pelo diário norte-americano The New York Times. Esta quinta-feira, acaba de ser revelado o nome do novo director do museu, o historiador de arte Nicholas Cullinan, que até aqui dirigia a National Portrait Gallery.

