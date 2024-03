Gerês: associação lança 61 caminhadas guiadas até ao final do ano

O programa anual de caminhadas guiadas da associação Gerês Viver Turismo foi anunciado esta quarta-feira e passeios não faltam para pôr pés ao caminho e desbravar as paisagens de Terras de Bouro, incluindo o Campo do Gerês, a vila termal ou a submersa aldeia de Vilarinho da Furna.

No total, são 61 caminhadas guiadas, com destaque para cinco trilhos nocturnos (nove datas diferentes), às quais se junta ainda o festival de caminhadas, a 18 e 19 de Maio, e o Trilho das Bruxas, a 2 de Novembro. O primeiro passeio guiado acontece já esta sexta-feira, feriado de Páscoa, e o último está agendado para o dia 28 de Dezembro.

Com diferentes graus de dificuldade, estas caminhadas destinam-se a “todos aqueles que pretendem descobrir e experienciar a montanha em segurança, independentemente da idade”, aponta a organização em comunicado.

O principal objectivo desta iniciativa anual passa por “evidenciar as características ímpares do Gerês para a prática de caminhadas na natureza, com destaque para a rede de trilhos existentes”, além da promoção de “estilos de vida saudáveis” e da divulgação do “património natural e cultural existente em Terras de Bouro”.

A programação é uma iniciativa da associação Gerês Viver Turismo, com o apoio da autarquia local, e cada caminhada será guiada por uma das seis empresas de animação turística associadas, “com guias especializados e conhecedores do território”.

A participação é gratuita (à excepção do festival e do Trilho das Bruxas), mas é necessário ser cliente de um dos 28 estabelecimentos locais aderentes (alojamento e animação turística), através do qual é feita a inscrição na caminhada pretendida.

A Gerês Viver Turismo – Associação de defesa e promoção do Gerês é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 2008 com o objectivo de promover e divulgar o Gerês “enquanto destino de eleição no que respeita ao produto turismo de natureza, incluindo a componente ambiental e termal”, tendo como âmbito territorial o concelho de Terras de Bouro, e estando aberta a sócios “de todos os sectores de actividade”.