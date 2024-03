Jane Goodall faz 90 anos e acredita que ainda há tempo para abrandar a crise climática

A naturalista britânica Jane Goodall faz 90 anos a 3 de Abril deste ano e vai celebrar o aniversário com uma série de conversas sobre o ambiente. O seu maior desejo é que as pessoas comecem a pensar mais no ambiente, afirmou numa entrevista feita na semana passada. E espera que ainda tenha a sorte de ter mais alguns anos para continuar a “espalhar a mensagem”.

“Acredito que ainda temos uma janela de tempo para começar a abrandar as alterações climáticas, perda de biodiversidade, para aliviar a pobreza”, afirmou. As conversas terão como foco as reflexões de Goodall e uma reflexão da necessidade de agir já para criar um futuro melhor. O dinheiro angariado através destes eventos será para o Instituto Goodall e para os programas Roots & Shoots (Raízes e Rebentos), que incentiva jovens de muitos países a fazerem algo pela natureza. Nos Estados Unidos, a naturalista falará a 30 de Março em Seattle e a 1 de Abril em Nova Iorque.

Apesar dos desafios ligados à crise climática, perda de biodiversidade e pobreza, Jane Goodall permanece com esperança e acredita que ainda há tempo. “As pessoas têm de ter esperança”, diz.

Jane Goodall nasceu em 1934, em Bournemouth. O amor pelos animais e as histórias de Tarzan e do Dr. Dolittle alimentaram desde criança uma vontade de visitar África e trabalhar com animais. O desejo concretizou-se em Julho de 1960: foi em Gombe que passou “dias e dias sozinha” seguindo famílias de chimpanzés, tornando-se quase parte do grupo de primatas

Em 1977, a naturalista fundou o Instituto Jane Goodall, para a protecção dos chimpanzés. Na década de 1980 tornou-se activista quando se apercebeu da diminuição da biodiversidade no planeta. De lá para cá, Goodall percorreu o mundo com as suas bandeiras, escreveu livros e recebeu prémios, como o Templeton em 2021.

