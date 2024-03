Estão abertas as candidaturas para a escola de Verão da Comissão Europeia (grátis)

A sétima edição vai decorrer em Miranda do Douro, Bragança. A inscrição é gratuita e o alojamento e as refeições estão incluídos.

A sétima edição do Summer CEmp, a escola de Verão da Representação da Comissão Europeia (CE) em Portugal, irá decorrer em Miranda do Douro, no distrito de Bragança. De 28 a 31 de Agosto, os participantes terão a oportunidade de participar num evento dedicado à aprendizagem e debate das políticas e práticas da União Europeia.

As candidaturas estão abertas até 30 de Abril e podem ser feitas no site da Comissão Europeia, através de um formulário. A inscrição é gratuita e as despesas relacionadas com alojamento e refeições são cobertas pelo próprio programa. O candidato terá ainda de anexar uma carta de motivação, em vídeo ou em texto, com as razões pelas quais quer participar na Summer CEmp.

Durante quatro dias, 40 estudantes universitários poderão juntar-se em conversas e sessões práticas sobre “prioridades e políticas europeias”, conectando-se com Miranda do Douro e o seu património, afirma a organização em comunicado. Os alunos seleccionados irão contar também com profissionais de várias áreas da actualidade portuguesa e europeia – sendo estas “da política, dos media, da academia, dos sectores privado e social, do desporto, da cultura e da comunidade”.

A organização sublinha a celebração dos 50 anos de Abril e a realização das eleições europeias como factores decisivos para o programa deste ano, tratando a “relevância da participação democrática e o impacto concreto da União Europeia na vida dos portugueses”. Sofia Moreira de Sousa, Representante da Comissão Europeia em Portugal, destaca que “é importante que todos, e especialmente os jovens, estejam envolvidos no fortalecimento da democracia e do Projecto Europeu”.

O evento começou em 2017 e é realizado todos os anos em locais diferentes – tendo passado já por Monsanto, Marvão, Monsaraz, Alcoutim, Ribeira Grande e, na edição do ano passado, Ponte da Barca.

Texto editado por Renata Monteiro