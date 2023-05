Portugal entre os países da UE com taxas mais baixas de jovens “nem-nem”

O número de jovens entre os 15 e os 29 anos que não estudam nem trabalham (os chamados "nem-nem") está a diminuir em toda a União Europeia, embora, em média, a percentagem de pessoas nesta situação continue acima da meta que foi estabelecida para 2030. Há, ainda assim, nove países que já conseguiram alcançar esta meta no ano passado. Portugal, que está entre os que têm das mais baixas taxas de jovens "nem-nem", é um deles.

Os dados, divulgados esta sexta-feira, são do Eurostat, que dá conta de que, em 2022, 11,7% dos jovens entre os 15 e os 29 anos na União Europeia eram "nem-nem", o mesmo que dizer que mais do que um em cada dez jovens não trabalhavam nem frequentavam qualquer tipo de educação ou formação.

Esta é uma percentagem que ainda está acima da meta que foi estabelecida pela União Europeia, que espera chegar a 2030 com uma taxa média de jovens "nem-nem" abaixo dos 9%. Ainda assim, é uma proporção que tem vindo a diminuir consistentemente desde 2014 – a excepção foi 2020, ano em que a pandemia obrigou a uma paralisação da actividade económica e em que se verifica um aumento deste indicador – e que atinge agora a taxa mais baixa desde que foi iniciada esta série estatística do Eurostat, em 2002.

A tendência não é, contudo, homogénea entre todos os Estados-membros da União Europeia, havendo alguns países onde a proporção de jovens "nem-nem" aumentou no ano passado e outros onde esta percentagem permanece muito acima da média europeia, apesar das melhorias registadas nos últimos anos. Entre os países com dados disponíveis, a Roménia é aquele que se classifica pior, com uma taxa de jovens que não estudam nem trabalham de 19,8%, seguindo-se Itália, com uma proporção de 19%. Mesmo assim, ambos estes países registaram melhorias em relação a 2021, com reduções de 0,5 e 4,1 pontos percentuais, respectivamente.

No espectro oposto, estão os Países Baixos, onde apenas 4,2% dos jovens não estudam nem têm trabalho, a percentagem mais baixa da União Europeia (que, mesmo assim, representa um aumento em relação a 2021, quando a proporção de jovens "nem-nem" neste país era de 3,9%).

Diminuição em Portugal

Entre os países com uma taxa mais baixa de jovens "nem-nem" está, também, Portugal, onde, no ano passado, 8,4% dos jovens estão nesta situação, uma redução de 1,1 pontos percentuais em relação a 2021. Portugal é, assim, o sexto país da União Europeia com a taxa mais baixa de jovens "nem-nem", ao mesmo tempo que consegue superar a meta europeia de uma taxa abaixo de 9% até 2030.

No ano passado, só nove países tinham conseguido já alcançar essa meta. Para além de Portugal e dos Países Baixos, também Suécia (5,7%), Malta (7,2%), Luxemburgo (7,4%), Dinamarca (7,9%), Eslovénia (8,5%), Alemanha (8,6%) e Irlanda (8,7%) estavam nessa situação.