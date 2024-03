Inesquecível: eis as melhores fotografias de nascimentos do ano

Atenção: esta fotogaleria contém imagens explícitas que podem impressionar os mais sensíveis.

Partos em casa, no hospital, em banheiras, piscinas insufláveis ou até no jardim. O concurso da Associação Internacional de Fotógrafos de Nascimento Profissionais (IAPBP, na sigla original) repete-se todos os anos para espelhar a realidade de cada nascimento e as imagens vencedoras deste ano foram anunciadas a 23 de Março.

Esta edição contou com a participação de mais de 1100 fotógrafos de 55 nacionalidades. Algumas das fotografias captaram nascimentos que aconteceram no Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Polónia, Países Baixos, Brasil, Argentina, Estados Unidos ou Austrália.

Entre a dor de dar à luz, o sangue, as lágrimas e a felicidade, as melhores imagens de 2024 mostram os detalhes de um nascimento, o trabalho de parto, os primeiros minutos de pós-parto ou a perda de um bebé.

A argentina Nora Dalmasso com Holding Hands (Dar as mãos, em tradução livre) venceu o primeiro lugar do concurso. A imagem mostra a mão ensanguentada de um recém-nascido durante uma cesariana agarrada à do médico que o ajuda a nascer.

Na categoria detalhes do parto, o destaque vai para a fotografia de Luma Braz sobre dois gémeos que nasceram de cesariana no Brasil. A de pós-parto, tirada pela holandesa Jessica Innemee, mostra um pai a segurar a criança enquanto a mãe fica entregue aos médicos.