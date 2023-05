Cada nascimento é tão imprevisível como as melhores fotografias de partos em Portugal

Atenção: esta fotogaleria contém imagens explícitas que podem impressionar os mais sensíveis.

Bárbara Araújo sempre se interessou pela fisiologia da mulher, em particular no momento do parto. Em criança, questionava o facto de não existirem fotografias do seu nascimento, mas quando teve o primeiro filho, em 2010, não teve tempo para pensar nisso. “Não tinha sequer bateria no telemóvel”, começa por contar ao P3 a fundadora do Colectivo de Fotógrafas e Videógrafas de Parto.

A maternidade fez com que se dedicasse a fotografar partos. Começou por pertencer à Associação Internacional de Fotografia de Parto e, em 2021, decidiu trazer a ideia para Portugal.

“Lançámos uma open call e foi uma forma de nos mostrarmos ao público e dar a conhecer outros fotógrafos que já fotografaram partos”, explica. Ana Cintrão ou Rosa Igreja foram algumas das fotógrafas que se juntaram ao projecto Celebrar o Parto.

Em cada “fotografia de guerra”, como gosta de lhes chamar, Bárbara retrata a crua realidade do que é dar à luz e os restantes membros do colectivo seguem-lhe o exemplo. Há mulheres que se apoiam na bancada da cozinha para aguentar as contracções, enquanto outras comem pipocas para se abstraírem. Também há quem escolha ter o filho numa piscina dentro de casa ou no sofá e aí ficar as horas que forem necessárias até o terem nos braços.

“Acho que já há uma abertura maior. Há uns anos as pessoas diziam ‘que horror, vais fotografar tanto sangue’. Agora já passamos essa fase”, acrescenta Bárbara, que já fotografou 32 partos.

Neste momento, são apenas sete as artistas do colectivo, mas a ideia é juntar à equipa alguns homens fotógrafos de partos e criar uma associação. Cada nascimento é imprevisível assim como estas imagens: há quem idealize ter um filho numa zona da casa com muito espaço —​ e acabe na casa de banho “com a pior luz”, conclui a fotógrafa.

