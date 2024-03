O star system está a apaixonar-se pelos vinhos, vinhas e adegas

Luzes, câmara, acção! As palavras que marcam o início de qualquer filmagem começam a rimar também com os aromas e sabores do vinho. São os holofotes dos famosos a iluminar vinhas e adegas, uma paixão crescente do star system que está a tornar o mundo do vinho cada vez mais cor-de-rosa. Um namoro que começou em França, na Provença, onde o negócio já se confunde com os nomes do cinema, mas que por cá vai fazendo também o seu caminho.