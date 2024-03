O Ministério Público (MP) impugnou em tribunal a licença que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu para a construção da maior central solar da Europa no concelho de Santiago do Cacém, no Alentejo. Com uma área de implantação de cerca de mil hectares, o projecto da Iberdrola, em parceria com a Prosolia, implicará o abate de perto de um milhão e 500 mil árvores — sobretudo eucaliptos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt