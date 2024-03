Dêem à comunidade surda um palco (ao ar livre), ela fará tremer o Tremor

Na recta final de um Tremor menos inspirado, a arruada do projecto Som Sim Zero foi dos momentos mais galvanizadores. A 11.ª edição do festival não foi um banquete de concertos memoráveis

O Jardim António Borges, em Ponta Delgada, acaba de ser momentaneamente convertido em palco. Membros de um grupo local de sopros misturam-se com os Bora Lá Tocar, um colectivo intergeracional, também da região, que explora o mundo das percussões tradicionais portuguesas, e ainda com elementos da Associação de Surdos da Ilha de São Miguel, que tocam instrumentos construídos pelos elementos do Bora Lá Tocar. Juntos, fazem a festa. E é festa rija, um elogio à diferença, uma celebração da diversidade e do encontro.