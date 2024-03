Viñales vence corrida sprint do GP Portugal, Oliveira em 12.º lugar

Piloto da Aprilia mostrou que a RSGP do português pode lutar com as Ducati. Bagnaia esteve na frente, mas cometeu erro. Marc Márquez foi segundo, à frente de Jorge Martín.

Maverick Viñales (Aprilia) venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, batendo as Ducati de Marc Márquez, Jorge Martín e Francesco Bagnaia na segunda prova da temporada de 2024, com o português Miguel Oliveira (Aprilia) a terminar no 12.º posto, fora dos pontos, depois de ter conquistado uma posição em pista e beneficiado das quedas de Johan Zarco (Honda) e Brad Binder (KTM).

Partindo do 15.º lugar da grelha da pista do Autódromo Internacional do Algarve, Miguel Oliveira começou em perda, caindo para o 17.º lugar, completando a primeira volta em 16.º, para iniciar a recuperação possível numa prova de 12 voltas em que o português procurou, essencialmente, descobrir melhor a RSGP para poder extrair o máximo da mota na corrida deste domingo (14h, SPTV4).

Na frente, Jack Miller (KTM) surpreendeu Enea Bastianini (Ducati), dono da pole position, e Maverick Viñales, com o campeão mundial Francesco Bagnaia a apoderar-se pouco depois da liderança, deixando a ideia de que poderia ter chegado em primeiro à meta.

Bastianini e Jorge Martín (Ducati) tiveram um mau arranque, aproveitado por Marc Márquez (Ducati) para atacar uma posição de pódio, que acabaria por conseguir.

Mas um primeiro erro do espanhol e um segundo de Bagnaia proporcionaram um desfecho diferente do que começava a desenhar-se, com Jorge Martín, um especialista em sprints, a impor-se e ameaçar mais um triunfo nesta variante.

O espanhol esteve perto de passar Viñales, mas nas voltas finais perdeu andamento e foi, inclusive, superado por Márquez, que recuperou bem do erro para chegar ao segundo lugar do pódio, feito que não lograva desde o GP Austrália de 2022.

Bagnaia chega à corrida deste domingo na liderança, com 37 pontos, seguido de Martín (35), de Brad Binder (29) e Marc Márquez (27).