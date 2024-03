GNR localiza idoso desaparecido em Faro usando um drone

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Faro conseguiu localizar um idoso desaparecido no concelho de Vila do Bispo através da utilização de uma aeronave não tripulada. O homem de 80 anos foi resgatado num local de difícil acesso um dia após o alerta da família, de acordo com um comunicado daquela polícia enviado nesta quinta-feira.

Após a denúncia dos familiares do idoso desaparecido a 19 de Março, os militares da GNR, com reforço da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro (UEPS), procederam às diligências policiais necessárias, empenhando a equipa Unmanned Aircraft System (UAS). A utilização dos drones e dos binómios cinotécnicos da UAS permitiu que, na madrugada de 20 de Março, fosse possível localizar um ponto quente de destaque numa zona erma de floresta.

O ponto destacado pelo drone foi identificado como o idoso desaparecido, que foi depois resgatado pelos militares que já se encontravam no terreno. O homem estava consciente e não precisou de nenhum tratamento hospitalar, sendo acompanhado posteriormente até à sua residência.

De acordo com o Major João Fernandes, Oficial de Comunicação e Relações Públicas da UEPS, o drone utilizado possui capacidade de detecção térmica, uma particularidade que “fez a diferença” no resgate do idoso. “Era uma situação que a olho nu, com [a utilização de] uma câmara simples e não com uma térmica e de infravermelhos, não se conseguiria detectar”, afirma o Oficial.

É usual empregar este tipo de drones em missões quer no âmbito de "safety" quer no âmbito de "security". Ou seja, “tanto no âmbito policial como em missões específicas da UEPS, em concreto naquilo que é uma missão especializada de proteger e socorrer as pessoas”.

A GNR agradece, em comunicado, “a todos os cidadãos que se voluntariaram e participaram activamente na busca, congratulando o sucesso desta missão, que permitiu salvaguardar uma vida humana, destacando a relevância do emprego de diversos meios e valências, desta feita com destaque para as aeronaves não tripuladas.”

