MotoGP: Miguel Oliveira falha qualificação directa em sessão de muitas quedas

Miguel Oliveira não foi, esta sexta-feira - depois de um promissor oitavo lugar na sessão matinal de treinos livres -, além da 17.ª posição na qualificação que definia os dez pilotos com acesso directo à Q2 do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, o que o obrigará o português a discutir na Q1 os dois postos que o poderão levar à luta pela pole position.

Enea Bastianini (Ducati) impôs-se na tabela de tempos (1m38,057s) como o mais rápido, com Jack Miller (KTM) em segundo e Marc Márquez (Ducati) a fechar o pódio virtual e a revelar-se uma verdadeira ameaça nesta corrida de Portimão, a segunda do Mundial da categoria, depois do Qatar.

Depois de ter sido o mais rápido nos treinos livres, Márquez começou por liderar a qualificação, mas uma queda nos minutos decisivos impediu-o de discutir o primeiro lugar. De resto, a sessão, depois de o Autódromo Internacional do Algarve ter despertado com a pista suja de areia devido à chuva, acabou por registar inúmeras quedas (Miller, Alex e Marc Márquez, Espargaró, Marini e Morbidellli) e bandeiras amarelas que prejudicaram os pilotos que esperaram pelo fim para estabelecerem uma volta rápida.

Miguel Oliveira foi uma das vítimas dessa estratégia, acabando em 17.º lugar, com 1m39,048s, apesar de ter estado perto de entrar nos dez primeiros. O piloto português entrou no último sector com possibilidades de qualificar-se, mas perdeu um segundo na última fase e comprometeu as aspirações.

O bicampeão mundial, Francesco Bagnaia (Ducati), debateu-se para entrar nos dez primeiros, terminando em oitavo, enquanto a promessa Pedro Acosta (KTM) terminou em 11.º.