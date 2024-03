Morte nos festejos do FC Porto: MP pede pena máxima para três arguidos

O Ministério Público (MP) pediu, na manhã desta quinta-feira, pena máxima para três arguidos do caso do homicídio de Igor Silva, adepto morto nos festejos do título do FC Porto em Maio de 2022. A procuradora Adriana Faria defende 25 anos de prisão para Marco Gonçalves, Renato Gonçalves e Paulo Cardoso, três dos sete homens indiciados pelo homicídio de Igor Silva. Relativamente aos restantes quatro, o MP pede que também sejam condenados a penas de prisão efectiva – mas inferiores às dos três principais suspeitos.

“Estamos perante um crime muito violento, mesmo no enquadramento da criminalidade de gangs ou grupos organizados”, começou por dizer a procuradora, apontando a “ânsia, sofreguidão e prazer” na morte de Igor Silva. Horas antes da morte do jovem, tinham acontecido confrontos entre Marco, Renato e a vítima, nas bancadas do Estádio da Luz. Igor Silva sairia vitorioso da escaramuça e foi por isso, aponta a procuradora, que foi montada “uma cilada” junto ao Estádio do Dragão.

No banco dos réus, das 18 facadas registadas por Igor Silva, apenas Renato Gonçalves admitiu uma. As restantes 17 ficam por explicar. Para a procuradora, o arguido não se limitou a uma facada, implicando todos os arguidos no crime – seja nas agressões, seja na colaboração e impedimento do auxílio.

“Os arguidos dividem esforços nas agressões, eliminando tudo e todos que pensassem intrometer-se”, reitera a procuradora.

O advogado que representa a família da vítima, Nélson Sousa, seguiu a linha de raciocínio da procuradora, mas foi mais longe. Na opinião do causídico também Yara, Marisa e Cassandra, familiares de Marco, Renato e Paulo, devem ser consideradas culpadas do homicídio de Igor Silva. Neste momento, as três mulheres estão a ser julgadas por agressões a uma mulher que estava no local do crime. Nélson Sousa diz que estas incendiaram propositadamente os ânimos antes da morte de Igor.

“A Marisa disse que o Igor não lhe tocou, mas ligaram ao Marco a dizer que estavam a ser agredidas”, refere o causídico, adiantando que as mulheres impediram também o auxílio à vítima. “Todos tiveram, uns mais outros menos, participação na morte de Igor Silva”, resume.

Advogado critica MP: “Enquanto cidadão, sinto-me envergonhado”

Do outro lado, Carlos Duarte, advogado de Renato Gonçalves, destacou as contradições nas afirmações de várias testemunhas – algo que valeu, de resto, processos-crimes a algumas. O causídico criticou duramente o MP por se ter oposto à leitura das declarações antigas de algumas das testemunhas em sede de julgamento, algo que permitiria explorar estas contradições.

“Enquanto cidadão, representado por aquelas procuradoras, sinto-me envergonhado. Estamos a falar de um homicídio, tem de se ir atrás da verdade”, lamenta.

Carlos Duarte reitera que o seu cliente manteve, desde o primeiro interrogatório judicial, a mesma versão dos factos: a admissão de uma facada a Igor Silva. O facto de ter dado uma facada não representa, contudo, que seja imediatamente responsabilizado pelas restantes 17. Tem de existir prova disso, algo que, na opinião do representante deste arguido, não existe.

“Temos imagens por todo o shopping, no exterior, e a única câmara que interessava com o ângulo primordial e fulcral não tem imagens. Deve ser alguma avaria, ainda não foi explicado. Não tem porquê? Não interessa? Isto não é assim”, insiste.

As alegações finais prosseguem esta quinta-feira no Tribunal de São João Novo, no Porto. Falta ser ouvida ainda Poliana Ribeiro, advogada de Marco Gonçalves, conhecido membro dos Super Dragões e pai de Renato.