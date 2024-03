Novo Suzuki Swift chega em Maio

Uma nova geração do Suzuki Swift chega em Maio, com aspecto modernizado e um novo motor 1.2 litros com tecnologia mild hybrid.

No exterior, destacam-se a grelha cromada e linhas de carroçaria mais musculadas, com o propósito de fazer com que o utilitário se destaque entre a multidão. Mas as mudanças mais evidentes estão no interior, onde tudo foi trabalhado para se apresentar mais simples e, ao mesmo tempo, sublinhar a veia mais rebelde, com indicadores cilíndricos ou volante desportivo.

O painel de instrumentação inclui ainda um ecrã LCD TFT a cores de 4,2’’ com informações para o condutor, como as forças G, o débito e o binário do motor.

Já o sistema de infoentretenimento assenta num ecrã táctil, localizado ao centro do tablier, que usufrui de sistema compatível com Android Auto e Apple Car Play.

Apesar de estar mais vocacionado para o dia-a-dia, a nova geração estica a capacidade de bagagem, havendo possibilidade de ter os encostos dos bancos traseiros rebatíveis e divididos (de série no GLX e GL), e os passageiros vão encontrar mais espaço em altura, graças ao reposicionamento dos bancos.

Nas mecânicas, destaque para o novo 1.2 Dualjet, de 83cv, com injectores duplos em cada cilindro, que visam melhorar a eficiência térmica e sistema de hibridização suave, que, além de reduzir consumos e respectivas emissões, admite uma condução mais espevitada.

As obrigatórias assistências à condução também não foram esquecidas: travagem automática, assistente de manutenção de faixa, monitorização do condutor ou reconhecimento de sinais de trânsito são algumas das funcionalidades disponibilizadas.