Estudantes de (quase) todo o país manifestam-se pela habitação em Lisboa na quinta. Só o Porto fica de fora

A manifestação organizada pelas associações académicas do país em Lisboa vai assinalar o Dia Nacional do Estudante. Só a Federação do Porto quis ficar de fora e organizou a própria concentração.

Querem alertar para a "inflação desmedida" que bloqueia o acesso à habitação aos estudantes "que têm direito a um tecto" — e escolheram uma data próxima do dia nacional do estudante, que se assinala no domingo, dia 24 de Março, para o fazer. É já esta quinta-feira, dia 21 de Março, que os estudantes de todas as federações académicas do continente (menos uma) se reúnem pelo "tecto e habitação, um direito à educação", o mote para o protesto. A manifestação terá início no Rossio, em Lisboa, pelas 14h30, e vai terminar em frente à Assembleia da República.

No comunicado divulgado nas redes sociais das Associações Académicas lê-se que a marcha será "de protesto contra a inflação imobiliária que condiciona a habitação estudantil" e servirá para exigir "à tutela uma resposta perante uma das condicionantes no acesso ao ensino superior". Menciona-se também o "incumprimento" do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior (PNAES), que tem financiamento do Plano de Reestruturação e Resiliência (PRR) e prevê a construção ou reabilitação de 18 mil camas em residências estudantis até 2026.

Ao P3, o presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa (a maior em número de alunos matriculados do país), Diogo Leite, diz esperar que "esta seja a maior mobilização estudantil dos últimos 15 anos". Em Lisboa, ressalta, o problema é maior, porque "os valores do mercado de alojamento são mais elevados do que em outras grandes cidades do país", rondando uma "média de 450 ou 480 euros [por mês], enquanto o Porto está entre os 400 e 420", assinala.

Embora não exista em Lisboa uma Federação Académica transversal a todas as universidades, deixou o convite: "Qualquer pessoa de qualquer universidade pode juntar-se a nós". Há ainda espaço para relembrar as lutas passadas, num ano em que celebra o 50.º aniversário do 25 de Abril.

"Em 1962, os estudantes deram toda a sua dedicação" a uma revolta contra o Estado Novo, afirma Diogo Leite, referindo-se à crise académica que deu origem ao dia nacional do estudante, que se assinala a 24 de Março — só instituída oficialmente já em liberdade, em 1987 —, e durante a qual uma série de greves estudantis resultaram em dezenas de prisões pela PIDE. Este é então, essencialmente, um momento de "respeito pelos que vieram antes de nós", conclui.

De Coimbra devem ir pelo menos 200 estudantes da sua universidade, de acordo com a associação académica local. Nesta cidade, o problema não são só os preços das casas, mas também "a falta de oferta depois da pandemia de covid-19 e a precariedade das habitações", diz o presidente da Associação Académica, Renato Daniel ao P3. Ainda assim, explica, faz sentido que o dia nacional do estudante seja assinalado em Lisboa devido à "nova composição da Assembleia da República": o objectivo é "passar a mensagem aos novos deputados", "queremos que o ensino superior seja uma prioridade nas suas agendas".

Porto não vai à capital, "dá prioridade" aos Aliados

A Federação Académica do Porto (FAP) é a única de Portugal continental que não vai aderir aos protestos. Em declarações ao P3, explicam ser "impossível conciliar" os festejos que estão agendados para as 12h de quarta-feira, dia 20, na Trindade com a manifestação de quinta em Lisboa, e garantem que "dão prioridade" ao Porto, com foco no "problema" da emigração jovem. "O país e o ensino superior não são apenas Lisboa", responderam por escrito ao P3.

Nas redes sociais, a FAP pede a quem se juntar que traga "uma mala de viagem". O plano é descer da Trindade aos Aliados, para "assinalar o dia nacional dos estudantes".

As reivindicações divulgadas no Instagram não mencionam directamente a habitação, o mote da manifestação de Lisboa, mas sim a emigração dos jovens, a diminuição do seu poder de compra e a dificuldade em sair de casa dos pais. E não se referem a esta concentração uma manifestação, mas sim como um "encontro de estudantes".

Texto editado por Inês Chaíça