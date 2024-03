João Salaviza e Renée Nader Messora fogem às armadilhas do olhar etnográfico. E não se esquecem do cinema.

Depois de Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, João Salaviza e Renée Nader Messora continuam em A Flor do Buriti​, que se estreia esta segunda-feira, o seu trabalho com os krahô, povo originário do centro do Brasil, hoje confinado a uma reserva entre os estados de Tocantins e do Maranhão.