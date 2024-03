Pinto da Costa promete futebol sénior feminino no próximo mandato

Com as eleições para os órgãos sociais do FC Porto a pouco mais de um mês de distância, a lista encabeçada por Jorge Nuno Pinto da Costa anunciou a intenção de fazer uma aposta mais vincada nas modalidades, com destaque para uma equipa sénior no futebol feminino e para o investimento no surf.

Actualmente, o clube conta com equipas femininas de futebol nos escalões de Sub13 e Sub15 e, de acordo com a candidatura Todos Pelo Porto, a intenção é reforçar a modalidade, na área da formação, e lançar as bases de uma equipa sénior. "O FC Porto terá uma equipa sénior de futebol feminino no decorrer do próximo mandato, que lutará todas as épocas pela conquista de títulos", anuncia.

Ao mesmo tempo, Pinto da Costa revela que irá "conduzir e concluir os estudos de viabilidade" do futsal no FC Porto, "para definir, de forma célere, a melhor forma de implementação da mesma, se de forma orgânica ou através da aquisição de um clube". E manifesta a intenção de abrir as portas ao surf, "através de parcerias ou da aquisição de um ou mais dos clubes da região", com o intuito de de criar "a maior escola de surf do país".

De resto, para as principais modalidades de pavilhão, para a natação, bilhar, boxe e desporto adaptado, está prevista "a criação de uma estratégia plurianual para cada uma que permita lutar pela liderança em todas as competições".