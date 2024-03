Etheline Rosas, a conservadora de arte moderna que também fez o museu de Serralves

Nasceu há cem anos a brasileira que, vinda do museu e da bienal de São Paulo, foi “cúmplice” de Fernando Pernes no caminho que daria origem ao museu de arte contemporânea do Porto.

Não será fácil encontrar a palavra que melhor defina quem verdadeiramente foi Etheline Rosas, a brasileira nascida em São Paulo, faz esta terça-feira cem anos, que no início da década de 1960 se radicou no Porto, e aí haveria de desempenhar um papel crucial, ao lado de Fernando Pernes (1936-2010), no projecto que viria a resultar no Museu de Arte Contemporânea de Serralves (MACS).