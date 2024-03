Da “motosserra” ao impasse político. Os primeiros 100 dias de Milei na Argentina

Neste P24, ouvimos João Ruela Ribeiro, jornalista da secção Internacional do PÚBLICO

Nos primeiros meses de mandato, o Presidente argentino Javier Milei aplicou uma espécie de terapia de choque ultraliberal no país.

Mas cem dias depois de tomar posse, a situação económica da Argentina apresenta poucos sinais de melhoria. A inflação recuou para 13% em Fevereiro, mas a pobreza alastra, a fome atinge uma parte expressiva da população, os preços sobem a pique e paira uma ameaça de tensão social.

Sem o apoio do Congresso, o Governo ainda não conseguiu aprovar qualquer diploma legislativo e corre o risco de ver cair por terra os decretos presidenciais dos primeiros dias do mandato.

Mas como é que um presidente anti-sistema poderá pôr em prática as suas reformas estruturais, sem o apoio do Congresso e com um partido que quase não tem implantação a nível nacional?

