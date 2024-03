Mafalda Veiga vai lançar um EP, aqui comentado a várias vozes. A abrir, Samuel Úria

É já no próximo dia 22 de Março que sai o novo EP de Mafalda Veiga. Chama-se Geografia Particular e tem cinco canções, duas a estrear esta semana (Geografia particular e De fio a pavio) e três já publicadas, em single e videoclipe: Óscar, em Outubro de 2022; Esta canção, em Fevereiro de 2023; e Madrid Ou Pequim, em Setembro de 2023. Para acompanhar o lançamento do EP, Mafalda Veiga convidou outros músicos e compositores para falarem sobre uma das canções, tendo em conta a sua sensibilidade e ligação aos temas em questão. Os vídeos resultantes desse convite serão publicados em exclusivo no PÚBLICO ao longo desta semana, um por dia, até à saída do EP, paralela à estreia da canção De fio a pavio.

Neste primeiro vídeo, Samuel Úria fala de Óscar, canção que contou com um videoclipe realizado por André Tentúgal e que, por altura do lançamento, Mafalda Veiga classificou como “uma espécie de curta-metragem sobre a paixão de um adolescente pelo cinema, realizada na Cinemateca de Lisboa e em vários outros lugares icónicos da cidade”. Com letra e música de Mafalda Veiga, co-autora da produção com Agir e Nelson Carvalho, esta canção teve, no videoclipe respectivo, a participação de Nuno Represas no papel de “Óscar”.

Aqui, ouvimos Samuel Úria comentá-la deste modo: “A Mafalda é tão consagrada quanto os mais consagrados. E, ainda assim, é maravilhoso ver como alguém tão consagrado, que já conquistou tanto, continua a debruçar-se na temática daqueles que sonham, daqueles que querem conquistar o que ainda não conquistaram, daqueles que partem do nada, daqueles que não só têm talento como têm a dignidade de querer sonhar a partir dos seus talentos.”