Esta aplicação mostra que negócios queer tens à volta (e deixa-te acrescentar o teu)

É uma app onde estão assinalados os negócios de pessoas LGBTQ+, ou simplesmente espaços inclusivos para pessoas queer: a Everywhere is Queer está disponível para Android ou iOS e quer fortalecer a comunidade e ajudar a encontrar espaços seguros. Nasceu, aliás, dessa mesma necessidade, contou Charlie Sprinkman, o criador, ao site Good Good Good.

“Comecei a Everywhere is Queer para permitir às pessoas queer e trans sentirem-se vistas na sua verdadeira pele, quer a nível local, quer a nível global”, referiu, acrescentando que foi durante uma viagem de carro pelos 50 estados norte-americanos, e enquanto procurava (ou ficava ansioso) por espaços seguros, que desejou que houvesse uma forma fácil e rápida de os encontrar.

Começou como um site, em 2022, onde as pessoas iam acrescentando pins ao mapa. Mas, em Outubro de 2023, Sprinkman despediu-se para se dedicar ao projecto a tempo inteiro. E foi assim que conseguiu criar uma app, disponível desde 20 de Fevereiro nas lojas de aplicações.

Para já, é possível procurar os negócios directamente no mapa, ou por serviços online, organizados por categorias: livrarias, beleza ou comida são algumas das existentes. Há também um motor de busca, para pesquisas mais concretas e, para quem quiser acrescentar um negócio, basta fazer uma submissão (também na app) e esperar que seja aprovada. Em Portugal, há pins assinalados no Porto, Braga, Lisboa, Vila Real ou Tomar.

No total, há cerca de nove mil espaços assinalados por todo o mundo, que não são apenas lojas ou produtos, mas também serviços como estúdios de tatuagens, terapeutas ou grupos inseridos na comunidade. Há um pequeno perfil de cada negócio ou serviço, bem como links para o site ou redes sociais.

Mas esta é apenas “a primeira versão da app”, garante o criador, que trabalha com três pessoas neste projecto. “Tenho muitos mais planos para esta aplicação, para que apoie estes negócios o máximo possível.” Para já, o que existe além da app é uma “Premium List”, que traz um convite para um canal no Discord, onde os donos destes locais podem conversar e trocar ideias. “Estamos todos a trabalhar muito e temos aptidões muito diferentes, porque não nos ajudamos uns aos outros?”

A financiar a app com as suas poupanças e algumas parcerias, Sprinkman admite que este é um “grande desafio”. Mas também é isso que o torna mais próximo das pessoas, acredita: “Quando estes negócios forem bem-sucedidos, os outros negócios das redondezas vão passar a respeitá-los mais. Quando passarem a ser mais respeitados, vão ter uma voz mais poderosa para proporcionar a mudança.”

No futuro, e para gerar receitas para manter a aplicação, Sprinkman tem em mente a possibilidade de ser financiado pelos serviços que figuram na app, oferendo, em contrapartida, prioridade nas listas de negócios e um distintivo de “apoiante”. “O que mais gosto é de ter controlo sobre a app. Não controlo o algoritmo nas redes sociais e não gosto disso. Não confio em parcerias com redes sociais. Quero aliar-me a marcas nas quais confie”, garantiu ao Mashable.

O grande objectivo é que a Everywhere is Queer se torne numa app "fundamental", onde as pessoas vão antes do Google ou do Yelp. E, se for para sonhar ainda mais alto, quer que se torne numa alternativa à Amazon, onde os comerciantes possam comprar a retalhistas queer. “A comunidade queer e trans é forte. A Everywhere is Queer quer torná-la mais forte ainda. Acredito que estamos nisto juntos.”