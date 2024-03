A catástrofe cultural

O fluxo abundante de explicações para o resultado do Chega nas eleições do passado domingo desagua com frequência numa piedosa teoria sociológico-política que nos diz o seguinte: o populismo instalou-se sobre a decadência dos partidos clássicos e sobre o ressentimento, a frustração e o sentimento de abandono de uma “classe” pobre, que chegou ao momento em que já não tem o consolo da crença em utopias, progressos e “elevadores sociais”. Todas as superstições de um sucesso que o ambiente social e cultural lhe inculcou foram aniquiladas. Se quisermos decifrar esta asserção nos termos de uma filosofia da história, esta seria a classe que experimenta na pele, aqui e agora, o fim da História.

