O que podemos aprender com o crescimento da direita radical no resto da Europa?

Neste P24, ouvimos as jornalistas Maria João Guimarães e Sofia Lorena, da secção Internacional do PÚBLICO.

Portugal não é caso único: um pouco por toda a Europa, os últimos anos têm sido de crescimento de partidos direita radical e em vários países, partidos tradicionais têm-se visto obrigados a chegar a entendimentos com forças nacionalistas.

O que podemos aprender com os exemplos de outros países que lidam com o crescimento da direita radical há mais tempo? Como é que estes partidos têm influenciado o poder, e como tem evoluído a percepção do eleitorado?

