Antigo matadouro de Viana do Castelo vai ser centro de ciência e arte. Obras começam no fim do ano

A reconversão do antigo matadouro de Viana do Castelo, devoluto há 34 anos, em centro de criação de ciência, tecnologia e arte vai começar no final do ano, num investimento de seis milhões de euros, foi anunciado esta quarta-feira, 13 de Março.

A execução do projecto do futuro Viana S+T+ARTS Centre, distinguido, em 2023, com um prémio da Iniciativa Urbana Europeia (IUE), integrada no Novo Bauhaus Europeu, começou no início do mês e estará concluído dentro de quatro anos com um financiamento comunitário de cinco milhões de euros dos fundos de Coesão da União Europeia. Com 100 candidaturas de vários países a financiamento por parte de Bruxelas, o projecto de Viana do Castelo foi o único português entre os 14 premiados no âmbito da IUE.

Na sessão de assinatura do acordo entre a Câmara de Viana do Castelo e os parceiros do Viana S+T+ARTS Centre, foi anunciado que, em Julho de 2027, o projecto estará implementado e vai começar a funcionar sem financiamento. Já para este ano, em Julho, estão previstos a apresentação pública da obra que tem por objectivo atrair e fixar jovens profissionais qualificados e o lançamento do concurso público para a sua execução.

O Viana S+T+ARTS Centre "vai ser um espaço de co-criação, experiências artísticas, aplicações criativas de tecnologias emergentes, como a realidade virtual e inteligência artificial, tratamento de dados, demonstrações científicas, educação para a ciência, tecnologia e arte, exposições, residências para profissionais, incubadora de eco-startups, espaços públicos de interacção, entre outros".

A criação do centro nasceu da "reutilização criativa do antigo matadouro municipal", numa "abordagem que reúne história, património e renovação urbana, promovendo a requalificação urbana e a inclusão social na zona".

Com 2507 metros quadrados de área, o antigo matadouro, inaugurado em 1926 e actualmente em avançado estado de degradação, vai ser requalificado com recurso a "abordagens circulares, energeticamente eficientes e neutras em carbono".

A candidatura, elaborada no âmbito da Call for Innovative Actions da European Urban Initiative (New European Bauhaus), foi submetida em Janeiro de 2023, "com um orçamento superior a seis milhões de euros".

O Viana S+T+ARTS Centre "terá um novo conceito, que impulsionará futuras actividades, onde cientistas locais, tecnologias de sectores locais chave, artistas, designers, tanto locais como internacionais, poderão encontrar-se, trocar sinergias e co-produzir soluções inovadoras plenas de conteúdos criativos, de teor científico e artístico, em harmonia com a natureza e os oceanos nos termos da sustentabilidade ambiental".

São parceiros do Viana S+T+ARTS Centre a Associação Juvenil de Deão (AJD), o Itecons Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade, a consultora Inova+, o hub criativo Dínamo 10, a Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC) e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC).