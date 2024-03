Chega quer “limpar Portugal”, mas tem deputados com problemas na Justiça

Partido de Ventura quadruplicou a presença no hemiciclo nas eleições deste domingo após uma campanha em que prometia limpar o país. Mas há deputados do Chega com contas a prestar à Justiça.

Foi o lema que guiou o Chega na última campanha eleitoral e que ajudou a convencer mais de 1,1 milhões de portugueses a votar no partido: “Limpar Portugal.” André Ventura propõe-se a limpar o país da “podridão”, dos “esquemas milionários que enriquecem uns poucos à custa do dinheiro dos contribuintes” e da “corrupção”, admitiu o próprio na carta enquanto presidente que surge no programa eleitoral do Chega. Mas com deputados que, afinal, estão ou estiveram em contas com a Justiça por terem dívidas avultadas por saldar ou difundirem informações falsas que ofendem terceiros.