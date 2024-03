Portugal sem presença no taekwondo nos Jogos Olímpicos de Paris

Rui Bragança perdeu com o vice-campeão do mundo de -58 kg no torneio europeu de qualificação.

Portugal não terá representantes no taekwondo nos Jogos Olímpicos Paris2024, após Rui Bragança, último português em prova no torneio europeu de qualificação, em Sófia, ter perdido neste domingo com o vice-campeão do mundo de -58 kg.

Bragança, que foi nono nos Jogos Olímpicos Rio2016 e 11.º em Tóquio2020, cedeu ao segundo combate ante o russo Georgi Gurtsiev, inscrito como individual e "atirado" para este torneio devido ao afastamento do país do desporto internacional, após a invasão da Ucrânia.

Antes, o português tinha afastado o arménio Saidali Aliev, mas "esbarrou" no vice-campeão mundial do seu peso e falhou a terceira presença seguida em Jogos Olímpicos.

Júlio Ferreira (-80 kg), Joana Cunha (-57 kg) e Matilde Ferreira (-49 kg) também foram eliminados na Bulgária, onde se disputou a última oportunidade de qualificação para atletas europeus para Paris2024.