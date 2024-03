Mínimos olímpicos e recorde nacional do disco para Irina Rodrigues

A atleta portuguesa Irina Rodrigues alcançou neste domingo a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024 no disco, ao lançar 66,60 metros na Taça da Europa de lançamentos de Leiria, novo recorde nacional e melhor marca mundial do ano.

A portuguesa de 33 anos venceu a competição com a quarta tentativa do concurso, conseguindo superar a marca de qualificação olímpica, cifrada nos 64,50 metros.

É o quarto apuramento bem-sucedido de Rodrigues, que competiu em Londres2012 e Tóquio2020, falhando o Rio2016 por lesão. E foi conseguido com recorde nacional, acima dos 66,40 metros obtidos por Liliana Cá, em Março de 2021.

Esta é a oitava marca de qualificação de portugueses no atletismo, juntando-se Irina Rodrigues a Ana Cabecinha (20 km marcha), Auriol Dongmo (peso), Susana Godinho (maratona), Isaac Nader (1.500 metros), João Coelho (400 metros), Samuel Barata (maratona) e Pedro Buaró (salto com vara).

A atleta de 33 anos, natural de Leiria, conseguiu em casa o apuramento, numa competição que dominou por larga margem e em que Liliana Cá, quinta classificada em Tóquio2020, teve como melhor lançamento o quinto, com 60,45 metros, oitavo melhor registo e marca pessoal do ano.

A segunda classificada, a alemã Shanice Craft, lançou a 63,70 metros, com a francesa Melina Robert-Michon, vice-campeã olímpica no Rio2016, a ser terceira, com 62,46.

O lugar nos Jogos Olímpicos só vai ser confirmado depois de 30 de Junho, quando for realizado o acerto entre lugares de ranking e marcas.