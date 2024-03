Pedidos de apoio à Cruz Vermelha aumentaram 73% em 2023

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) registou em 2023 um aumento de 73% nos pedidos de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade, anunciou a instituição, que vai lançar uma campanha solidária em grandes superfícies comerciais.

Segundo a CVP, mais de 50.000 famílias vulneráveis são apoiadas no âmbito dos programas de apoio social, que ajudam no pagamento das rendas das casas e outras despesas básicas como água, electricidade, consultas médicas ou compras de alimentos e bens de primeira necessidade.

Em comunicado, a CVP refere também que o programa "Cartão Dá CVP" — um cartão com um saldo equiparado ao valor dos cabazes de alimentos convencionais e que pode ser usado em compras nas lojas Continente (empresa detida pela Sonae, dona do PÚBLICO) ​— registou um aumento de 59% no número de pessoas apoiadas, três quartos das quais mulheres e mais de metade com idades entre os 30 e os 50 anos.

Este apoio totalizou, em 2023, 8314 novos beneficiários, o que se traduziu em 1132 novos cartões, dos quais cerca de 35% são famílias monoparentais, 34% são casais com filhos e 44% dos beneficiários são pessoas desempregadas.

No domínio do acompanhamento das pessoas em situação de sem-abrigo, prestado em 10 estruturas locais da CVP, houve um crescimento de 80% face a 2022.

Em 2023, a CVP "reforçou a sua capacidade de dar respostas como acolhimento, distribuição de bens alimentares e produtos de higiene pelas equipas de rua, ajuda na definição de projectos de vida, impactando a vida de 1986 pessoas, sendo que 69% delas são homens", assegura a organização.

O auxílio fornecido inclui também a ajuda a vítimas de violência doméstica e aos seus filhos, a idosos e centros de dia, bem como lares, apoio domiciliário e creches.

Para reforçar o apoio dado à população, a Cruz Vermelha vai lançar este fim-de-semana uma campanha solidária em 340 lojas de grandes superfícies em todo o país.

"No próximo fim-de-semana, de 9 e 10 de Março, voluntários da CVP estarão presentes em várias lojas El Corte Inglès, E Leclerc, Lidl, Pingo Doce e Sonae (Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia) para dinamizar uma campanha de recolha de bens alimentares e de produtos de higiene", acrescenta a instituição.

Através das suas 159 delegações, com esta campanha, a CVP pretende "reforçar a capacidade de resposta e expandir ainda mais a sua acção".

De acordo com a CVP, estão previstas novas campanhas solidárias da mesma índole nos terceiro e quarto trimestres de 2024.