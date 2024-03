IMT é o instituto público com maior número de queixas. Reclamações aumentaram 60%

O Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT) é, segundo o Portal da Queixa, o instituto público com maior número de queixas por parte dos cidadãos. Entre 1 de Janeiro e 5 de Março de 2024, foram submetidas 839 reclamações digitais. Isto representa uma subida de 60% em relação ao período homólogo de 2023, que apenas contava com 524 queixas.

Numa análise feita pelo Portal da Queixa, o IMT acumula 54,7% das queixas na categoria dos institutos públicos. A maior parte das críticas (58%) é dirigida à demora na obtenção do título de condução. Além disso, a renovação e troca da carta de condução é também um dos pontos mais criticados, principalmente quando é requerida por cidadãos estrangeiros.

Já 10,5% das queixas dizem respeito à demora na emissão do certificado de TVDE. Aliás, na aba das reclamações do Portal da Queixa, os utilizadores afirmam que o IMT não tem dado qualquer tipo de resposta aos lesados e que os serviços online muitas vezes não funcionam; 4,3% das críticas falam sobre o insucesso do site do IMT e 1,9% reprovam a falta de respostas e esclarecimentos por parte dos responsáveis.

O PÚBLICO tentou contactar o IMT, mas, até ao momento, ainda não obteve respostas.

A 15 de Fevereiro, o IMT lançou um novo serviço online que permitia a emissão da certidão da carta de condução, não sendo necessário atendimento presencial. É apenas necessário o cartão de cidadão ou uma chave móvel digital para aceder ao portal, e o certificado tem a validade de seis meses. Este processo parece não ter facilitado a obtenção de certificado e surgem também queixas sobre a demora da emissão dos mesmos.

Embora lidere no número de queixas, o IMT é também um dos institutos públicos que mais resolvem as queixas dos cidadãos. Segundo o perfil do instituto no Portal da Queixa, o IMT possui uma taxa de resposta e de tempo médio de resposta de 100%, com uma taxa de solução de 88%. No total, o IMT detém uma pontuação de 87,4 no índice de satisfação.

Em 2023, o número de queixas dirigidas ao IMT foi de 3402. Nos últimos cinco anos, o Portal da Queixa contou com quase 47 mil reclamações, com a Segurança Social, a saúde, os transportes e a segurança a liderarem nas categorias mais criticadas.

Texto editado por Ana Maria Henriques