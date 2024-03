Ela Mar estreia Deeply, segundo tema do seu anunciado EP, produzido por Beatoven

Foi já há mais de um ano, em Novembro de 2022, que Ela Mar publicou um primeiro single, The boy I used to know, produzido por Beatoven. Agora, com o mesmo produtor, que irá assegurar a produção do seu EP Yours sincerely, previsto para o segundo trimestre deste ano, a cantora revela Deeply, segundo tema desse anunciado EP. É, segundo a cantora, uma canção que fala de uma “confiança desmedida num amor forte”, que vem a revelar-se “traiçoeiro”, trazendo ao de cima um dos problemas de fim de uma relação amorosa: a negação da realidade: “Mesmo com todos os problemas existentes em detrimento do sofrimento, há que levantar a cabeça, enfrentar a situação e dar a volta por cima. Tudo serve como uma aprendizagem para encontrar a felicidade final”, diz.

Nascida Daniela Martins, em Londres, numa família portuguesa, em 20 de Novembro de 2001 (Ela Mar é o seu nome artístico), estudou em Inglaterra, mostrando desde aptidão para a música e para a escrita de canções, por influência familiar: “Quando era pequena, na minha casa, todos os dias havia música a tocar e eu cantava e dançava. Especialmente com o meu pai, por isso sempre gostei de música”. E foi a música que a levou a integrar o coro da escola feminina Notre Dame, vindo depois a formar-se em Gestão. O videoclipe foi gravado em Londres, cidade onde reside, embora conte vir a fazer a sua vida e carreira em Portugal, o país natal dos seus pais.