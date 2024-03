Os 700 mil portugueses mais doentes somam 42% dos gastos do SNS

Secretário de Estado diz que estratificação da população pela carga de doença pretende “organizar o sistema em função do que as pessoas necessitam”. Dados para determinar média de custos são de 2019.

A estratificação da população pelo risco clínico (ou seja, pela carga de doença), que o Governo está a implementar, permitiu fazer um retrato da população servida pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). As pessoas com risco clínico mais elevado representam 7% da população, isto é, cerca de 770 mil pessoas. Só essas representam 42% dos gastos em cuidados de saúde. ​A nova ferramenta pretende “organizar o sistema em função do que as pessoas necessitam”, defende o secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre.