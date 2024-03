Na recta final para as legislativas do próximo domingo, o ex-presidente do PSD entra na campanha participando num arruada em Viana do Castelo.

O ex-líder do PSD, Rui Rio, participa esta quarta-feira numa acção de campanha da Aliança Democrática (AD) que vai decorrer em Viana do Castelo. Também o ex-presidente da Câmara do Porto é esperado ao princípio da tarde no centro da cidade de Viana do Castelo, para se juntar a Luís Montenegro na arruada prevista para as 14h30.