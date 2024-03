Há um plano para criar um grande pólo cultural e habitação acessível no Beato

O plano tem uma ambição à medida da dimensão das antigas instalações da Manutenção Militar Norte, na freguesia lisboeta do Beato. O recinto que, nos últimos anos, tem servido como sede do comité organizador local da Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ 2023) poderá vir a ser convertido num pólo sociocultural, com espaço para habitação acessível. Em sete hectares, poderão vir a surgir estúdios e salas de ensaio e produção artística, oficinas, ateliês e espaços multiúsos, 200 fogos de habitação a custos controlados, residências para estudantes, coworking, a Casa da Ilustração, salas de exposição, um cineteatro e o Centro do Azeite e do Vinho. O “Bairro do Grilo” contempla dezena e meia de edifícios, uns reconvertidos, outros novos, num investimento de 50 milhões de euros para os próximos quatro anos.

